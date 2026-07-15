В ЦФО очереди на АЗС сократились с двух часов до 10–15 минут — Mash

Ситуация с бензином в регионах Центрального федерального округа заметно улучшилась благодаря принятым мерам — время ожидания на заправках сократилось с двух часов до 10–15 минут, сообщает Mash.

По данным издания, улучшению ситуации способствовало сразу несколько факторов: удалось перестроить логистику поставок, а система «чёт-нечет» помогла разгрузить поток автомобилистов. Кроме того, у населения прошёл первоначальный шок, люди успели создать запасы топлива впрок.

В Костромской области очереди на АЗС в часы пик снизились до 10–15 минут, а по вечерам практически исчезают — бензин завозится стабильно. В Ивановской области автомобилисты ждут около 10–20 минут, во Владимире время ожидания сократилось с двух часов до 20 минут, в Тульской области — в среднем до 15 минут.

В Липецкой области с выходных ввели систему «чёт-нечет», благодаря чему очереди сократились до 5–10 минут. В Орловской области очереди исчезли по той же причине. В Калужской области ситуацию удалось стабилизировать за счёт увеличения поставок топлива — время ожидания там также сократилось с пары часов до 10 минут.

В Тамбовской области сняли ограничения на отпуск бензина марки АИ-92 и повысили лимит на АИ-95 до 50 литров — этого объёма достаточно для полной заправки бака большинства автомобилей. Очереди на АЗС региона составляют 15–20 минут. В Астраханской и Волгоградской областях лимит отпуска топлива увеличили с 20 до 30 литров.

Данных по ситуации в Рязани в материале не приводится, однако общая динамика по округу говорит о постепенной нормализации обстановки с топливом и в других регионах ЦФО.