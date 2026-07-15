Политолог раскрыл цель визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев направлен на то, чтобы сгладить недовольство украинских властей провалом финансовых и энергетических обязательств Брюсселя. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее фон дер Ляйен сообщила в соцсети X* о своём прибытии в Киев, уточнив, что это уже её 11-й визит на Украину с начала конфликта.

По словам Данилина, центральной темой переговоров с Владимиром Зеленским станет буксующая бюджетная поддержка со стороны ЕС. Эксперт напомнил, что Евросоюз обещал Украине 90 миллиардов, однако средства пока выделяются лишь в незначительном объёме, и при таком раскладе рассчитывать на выделение всей суммы до конца года не приходится.

Помимо финансовых вопросов, стороны обсудят и подготовку к зимнему периоду. Данилин отметил, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, а реальных инструментов для её спасения у Брюсселя нет — поэтому заявленная тема «подготовки к зиме» по факту сведётся к очередным обещаниям, которые вряд ли будут выполнены. Аналитик пояснил, что удары российских ракетных и беспилотных систем ставят энергосистему Украины на грань коллапса, а Европа теоретически может предложить лишь поставки генераторов и оперативный ремонт подстанций, реализация чего вызывает сомнения.

Ранее сообщалось, что в ходе визита фон дер Ляйен в Киев также будут представлены новые предложения по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.