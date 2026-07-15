Любовь Толкалина рассказала правду о романе с иноагентом и потере ребёнка

Актриса Любовь Толкалина, ранее отрицавшая слухи о романтических отношениях с музыкантом Борисом Гребенщиковым*, впервые публично подтвердила их роман. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии, пишет kino-teatr.ru.

По словам актрисы, скрывать отношения дальше она не намерена. Толкалина призналась, что считает Гребенщикова* самым важным мужчиной в своей жизни, несмотря на отсутствие детей и сложность их многолетней связи. Она отметила, что отношения продолжаются, хотя музыкант уже не живёт в России — соответствующее решение он принял ещё до определённых событий.

Ситуацию осложняет то, что Гребенщиков* до сих пор официально состоит в браке с Ириной Титовой, вместе с которой с 2022 года проживает в Великобритании.

Напомним, ранее актриса заявляла в соцсетях об уходе от Егора Кончаловского именно к Гребенщикову*.

В том же интервью Толкалина рассказала о личной трагедии — замершей беременности. По её словам, произошедшее она восприняла как знак того, что больше не станет мамой, и решила прекратить попытки. Актриса связывает случившееся с сильным испугом, пережитым в период расставания с Кончаловским.

*Борис Гребенщиков внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.