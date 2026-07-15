В Рязани горели многоквартирный дом и автомобиль

Два пожара потушили за сутки в Рязани. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

14 июля в 00:27 в Рязани поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. В тушении возгорания площадью 20 квадратных метров участвовали 15 человек и 4 единицы техники.

В этот же день, 14 июля, в 07:14 в Рязани произошло загорание автомобиля. На ликвидацию пожара площадью 3 квадратных метра были направлены 4 человека и 2 единицы техники.

Точные адреса, где случились пожары, в МЧС не сообщили.

Ещё один пожар произошёл в Рыбновском округе. Вечером, в 20:31, сообщение о пожаре поступило из посёлка Дивово — загорелся 16-квартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, в тушении были задействованы 4 человека и 2 единицы техники.