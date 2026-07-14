В январе 2026 года Совет по научно-техническим средствам Великобритании (STFC) выпустил четвёртое издание «Обзора наихудших сценариев космической погоды». В этом документе смоделировали событие, которое случается раз в сто или даже двести лет. По их расчётам, мы как раз входим в то самое опасное окно, когда такая катастрофа становится наиболее вероятной. И это заставляет по-новому взглянуть на нашу уязвимость перед космическими силами, пишет издание TheDay.

День, когда телеграфы загорелись

Первого сентября 1859 года британский астроном-любитель Ричард Кэррингтон сидел у телескопа и зарисовывал солнечные пятна, как вдруг он увидел нечто по-настоящему необычное. Из недр Солнца вырвались две ослепительно белые вспышки, и тогда Кэррингтон ещё не знал, что стал свидетелем самой мощной солнечной вспышки за всю историю человечества. Через восемнадцать часов огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем, с огромной скоростью врезалось в магнитосферу Земли, и то, что произошло дальше, в учебниках описывают как настоящий кошмар.

Телеграфные линии по всей Европе и Северной Америке начали искрить, дымиться и плавиться, операторов било током, а бумага в телеграфных аппаратах самовозгоралась прямо на глазах. При этом небо над Карибами, Кубой и Гавайями окрасилось в кроваво-красный цвет от полярных сияний, которые там вообще не должны появляться. Этот невероятный природный феномен видели люди, которые никогда не должны были стать свидетелями такого зрелища. Тогда мир пережил это событие с лёгким испугом, потому что в 1859 году ещё не было ни спутников, ни GPS, ни интернета, ни смартфонов. А теперь представьте, что то же самое происходит сегодня.

Город без света и паника

Одна из информаций гласит, что по данным учёных Гарвардского университета, супер-вспышка такой мощности с высокой вероятностью случится до конца XXI века, но самое страшное в этой ситуации — это даже не поломанные спутники и не сгоревшие трансформаторы. Самое страшное — это паника, которая неизбежно возникнет среди людей, ведь они начнут массово скупать продукты, воду и топливо, создавая искусственный дефицит, а в регионах, где электричество не включат сразу, начнутся протесты и беспорядки.

Современная инфраструктура, по словам учёных, в сотни раз уязвимее, чем телеграфные провода 1859 года. Одна геомагнитная буря уровня Кэррингтона способна вывести из строя все спутники, оставив планету без связи, навигации и интернета. Она может перегрузить и сжечь высоковольтные трансформаторы по всему миру, а ведь они не производятся впрок, и их замену придётся ждать месяцами. И это означает, что целые континенты останутся без электричества на недели и даже месяцы. Кроме того, такая буря создаёт радиационную угрозу для пассажиров самолётов и астронавтов, а также может нарушить системы охлаждения на атомных электростанциях, что приведёт к ещё более серьёзным последствиям.

2026 год: Солнце в аномальной фазе

По данным Лаборатории солнечной астрономии, в 2026 году активность Солнца действительно аномально высокая, и группа солнечных пятен 4478 стала самой крупной в этом году, достигнув площади около 1200 единиц. Если одна из активных зон выдаст вспышку класса X, то прямой поток заряженных частиц устремится к Земле.

NASA уже предупредило о серьёзных рисках для техники и для экипажей космических кораблей. Хорошая новость заключается в том, что за событиями на Солнце следят спутники GOES и DSCOVR, которые могут дать предупреждение за несколько часов до удара, но плохая новость в том, что эти несколько часов — это всё, что у нас будет, чтобы подготовиться к отключению всего, что работает от розетки.

В учебниках истории вы не найдёте предупреждения о том, что наша цивилизация висит на волоске от одной солнечной вспышки, но учёные говорят это уже сейчас, и 2026 год — это не просто дата в календаре. Это время, когда Солнце может напомнить нам, кто здесь главный, и если это случится, мы очнёмся в мире, где не работают ни карты, ни часы, ни холодильники. Мы очнёмся в мире, где «тишина» — это не благословение, а проклятие, где единственный источник света — это свеча, и где мы будем вспоминать 1859 год не как историю, а как предупреждение, которое мы проигнорировали. Теперь остаётся только надеяться, что это предупреждение не станет реальностью в ближайшие месяцы.