Общество

Студенты из разных городов России прибыли на практику в Рязанскую НПК

Валерия Мединская
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В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (входит в НК «Роснефть») проходить производственную практику прибыли студенты из разных городов России. Это учащиеся инженерно-технических вузов Казани, Москвы и Рязани. Среди практикантов — будущие технологи, операторы установок, метрологи и специалисты в области энергетики.

В рамках практики молодые люди закрепят теоретические знания в рамках решения производственных задач на реальных местах. Кроме того, знакомство с производством поможет им эффективнее овладевать профильными предметами и добиваться высоких результатов в учебе.

Сотрудники отдела развития персонала и преподаватели Учебного центра РНПК разработали для студентов обширную программу. Им рассказали о целях и задачах, которые стоят перед предприятием, об особенностях трудоустройства и преимуществах работы в компании. Наставники с производства познакомят молодёжь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов. Студентов обучат работе с нормативной документацией, познакомят с основами корпоративной культуры. Практика продлится до четырёх недель.

Отмечается, что ежегодно около 40% выпускников, прошедших стажировку на Рязанской НПК, принимают решение начать карьеру именно здесь. Сейчас предприятие поддерживает партнёрские отношения с 25 высшими учебными заведениями страны, а также с 13 профильными техникумами и колледжами Рязанской области. Сотрудничество выходит далеко за рамки летней практики: завод регулярно организует для учащихся экскурсионные туры на свои объекты и предлагает площадки для всех видов стажировок — от учебной до преддипломной.

Особое внимание компания уделяет укреплению материальной базы своих образовательных партнёров. Ежегодно нефтезавод оказывает помощь в модернизации учебных аудиторий и лабораторий, помогает с закупкой интерактивных досок, современных компьютеров и специализированного лабораторного оборудования.

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