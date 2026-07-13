Ясинский отчитался о работе рязанских городских служб за неделю

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в своём канале в мессенджере Макс отчитался о работах, которые провели в городе на прошедшей неделе. По его словам, городские службы работали в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

По словам мэра, на всех муниципальных предприятиях сформированы бригады, реагирующие на аварийные ситуации, спасатели ГОЧС дежурят круглосуточно. Всю неделю деятельность сферы городского хозяйства осуществлялась в рабочем режиме. Дорожники продолжали плановую заделку выбоин на Московском, Касимовском и Окском шоссе, на улицах Прижелезнодорожной, Октябрьской, Полонского, Семинарской, Интернациональной, Каширина, Молодцова, Вишнёвой и других участках, при благоприятных погодных условиях работы продолжим.

Осветил Борис Ясинский и другие события, происходящие в городе. Так, например, школы № 3, № 17 и № 63 стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ от Российского общества «Знание» и получат субсидии в общей сумме более 3 млн рублей на реализацию своих проектов. В школе № 3 создадут студию подкастов, школе № 17 — театральное пространство для детей и взрослых, а в школе № 63 соберут архивы и фотографии для интерактивного музея школьной истории — отличный пример совместной работы школы и семьи.

Стартовала вторая смена детских трудовых отрядов, сейчас на муниципальных предприятиях заняты больше 30 юношей и девушек. Ребята работают в управлении по делам территорий, в управлении Рязанским троллейбусом и в аварийно-ремонтной службе: ухаживают за клумбами, помогают с уборкой транспорта и решают повседневные задачи.