Одним — золотые горы, а другим — роковые ошибки: гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

Кому звезды обещают мощный финансовый прорыв и исполнение амбициозных планов, а кто рискует серьезно «накосячить» и попасть в крупный скандал? Узнайте, что ждет именно вас в ближайшие семь дней.

Финансовые подсказки недели

14 июля — хороший день для рабочих переговоров и важных встреч.

16 июля — избегайте крупных покупок и рискованных вложений.

18 июля — удачное время для оформления документов и решения денежных вопросов.

Фавориты недели

ТЕЛЕЦ — удачные покупки и хорошие новости.

ДЕВА — карьерные возможности и уверенность в своих силах.

РЫБЫ — гармония в личной жизни и вдохновение.

Овен

Сейчас особенно важно не переоценивать свои возможности. Осторожность поможет избежать ошибок, а порядок в делах позволит быстрее разобраться с накопившимися вопросами.

Совет недели: не торопитесь там, где можно все тщательно проверить.

Благоприятные дни: 14, 18 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — завершайте дела.

Четверг — проверяйте факты.

Суббота — отдыхайте.

Телец

Удачный момент для крупных покупок, решения имущественных вопросов и оформления документов. Советы проверенных людей помогут избежать ошибок. И не обращайте внимания на завистников.

Совет недели: прислушивайтесь к советам.

Благоприятный день: 19 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — оформляйте документы.

Пятница — встречайтесь с друзьями.

Суббота — восстановите силы.

Близнецы

Самое время подумать о будущем и спокойно выстроить планы на ближайшие месяцы. Новые идеи и деловые контакты будут складываться удачно. Не позволяйте критике сбивать вас с пути.

Совет недели: планируйте заранее.

Благоприятные дни: 15, 18 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Среда — стройте планы.

Пятница — обсуждайте идеи.

Суббота — контролируйте расходы.

Рак

Эмоции могут помешать объективной оценке. Если настроение ухудшится, не замыкайтесь в себе. Предложения лучше тщательно взвесить.

Совет недели: не позволяйте тревогам управлять решениями.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 13 июля

Подсказки звезд:

Вторник — доверяйте интуиции.

Четверг — учитесь новому.

Суббота — отдыхайте.

Лев

Финансовые вопросы сейчас требуют особой осторожности. Лучше отказаться от крупных покупок и денежных займов. Зато в личной жизни появится больше приятных моментов.

Совет недели: семь раз отмерь, один — отрежь.

Благоприятные дни: 15, 19 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — считайте расходы.

Пятница — назначайте встречи.

Суббота — избегайте споров.

Дева

Настойчивость и уверенность помогут укрепить свои позиции. Смелее берите инициативу в свои руки. Во второй половине недели станет проще справиться с накопившимися задачами.

Совет недели: не сомневайтесь в своих силах.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — проявляйте инициативу.

Четверг — проверяйте детали.

Пятница — завершайте начатое.

Весы

Сейчас самое время уделить внимание своему здоровью и самочувствию. Профилактика, занятия спортом и уход за собой принесут результат.

Совет недели: позаботьтесь о себе, не откладывая это на потом.

Благоприятные дни: 15, 19 июля

Неблагоприятный день: 13 июля

Подсказки звезд:

Среда — займитесь здоровьем.

Пятница — встречайтесь с друзьями.

Суббота — больше двигайтесь.

Скорпион

Не стоит посвящать окружающих в свои планы. Сдержанность — ваше преимущество. Общение с семьей и решение домашних вопросов помогут почувствовать уверенность.

Совет недели: храните личное при себе.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — держите секреты.

Четверг — займитесь домом.

Суббота — сдерживайте эмоции.

Стрелец

Личная жизнь и отношения с близкими сейчас требуют чуть больше внимания. Даже небольшой сюрприз или искренний разговор помогут вернуть гармонию. В работе лучше проявить терпение.

Совет недели: чаще радуйте тех, кто вам дорог.

Благоприятные дни: 15, 19 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — устройте сюрприз.

Пятница — проявите заботу.

Суббота — избегайте споров.

Козерог

Следите за словами и не принимайте поспешных решений. Внимательность и новые идеи помогут укрепить профессиональную репутацию.

Совет недели: сначала думайте, потом говорите.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — выбирайте слова.

Пятница — проявляйте инициативу.

Суббота — проверяйте решения.

Водолей

Не пытайтесь произвести впечатление любой ценой. Искренность сейчас в большем почете. Новые идеи и творческий подход помогут добиться хороших результатов.

Совет недели: оставайтесь собой.

Благоприятные дни: 15, 19 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Вторник — будьте проще.

Четверг — воплощайте идеи.

Суббота — принимайте гостей.

Рыбы

В отношениях станет больше тепла и взаимопонимания. Одиноких представителей знака могут ждать интересные знакомства, а семейных — приятные моменты рядом с близкими.

Совет недели: уделите внимание творчеству.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — общайтесь.

Пятница — займитесь творчеством.

Суббота — проведите время с семьей.

По материалам 7дней.ru