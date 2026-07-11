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Интересное

Одним — золотые горы, а другим — роковые ошибки: гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

Анастасия Мериакри
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Кому звезды обещают мощный финансовый прорыв и исполнение амбициозных планов, а кто рискует серьезно «накосячить» и попасть в крупный скандал? Узнайте, что ждет именно вас в ближайшие семь дней.

Финансовые подсказки недели

14 июля — хороший день для рабочих переговоров и важных встреч.
16 июля — избегайте крупных покупок и рискованных вложений.
18 июля — удачное время для оформления документов и решения денежных вопросов.

Фавориты недели

ТЕЛЕЦ — удачные покупки и хорошие новости.
ДЕВА — карьерные возможности и уверенность в своих силах.
РЫБЫ — гармония в личной жизни и вдохновение.

Овен

Сейчас особенно важно не переоценивать свои возможности. Осторожность поможет избежать ошибок, а порядок в делах позволит быстрее разобраться с накопившимися вопросами.

Совет недели: не торопитесь там, где можно все тщательно проверить.
Благоприятные дни: 14, 18 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — завершайте дела.
Четверг — проверяйте факты.
Суббота — отдыхайте.

Телец

Удачный момент для крупных покупок, решения имущественных вопросов и оформления документов. Советы проверенных людей помогут избежать ошибок. И не обращайте внимания на завистников.

Совет недели: прислушивайтесь к советам.
Благоприятный день: 19 июля
Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — оформляйте документы.
Пятница — встречайтесь с друзьями.
Суббота — восстановите силы.

Близнецы

Самое время подумать о будущем и спокойно выстроить планы на ближайшие месяцы. Новые идеи и деловые контакты будут складываться удачно. Не позволяйте критике сбивать вас с пути.

Совет недели: планируйте заранее.
Благоприятные дни: 15, 18 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Среда — стройте планы.
Пятница — обсуждайте идеи.
Суббота — контролируйте расходы.

Рак

Эмоции могут помешать объективной оценке. Если настроение ухудшится, не замыкайтесь в себе. Предложения лучше тщательно взвесить.

Совет недели: не позволяйте тревогам управлять решениями.
Благоприятный день: 18 июля
Неблагоприятный день: 13 июля

Подсказки звезд:

Вторник — доверяйте интуиции.
Четверг — учитесь новому.
Суббота — отдыхайте.

Лев

Финансовые вопросы сейчас требуют особой осторожности. Лучше отказаться от крупных покупок и денежных займов. Зато в личной жизни появится больше приятных моментов.

Совет недели: семь раз отмерь, один — отрежь.
Благоприятные дни: 15, 19 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — считайте расходы.
Пятница — назначайте встречи.
Суббота — избегайте споров.

Дева

Настойчивость и уверенность помогут укрепить свои позиции. Смелее берите инициативу в свои руки. Во второй половине недели станет проще справиться с накопившимися задачами.

Совет недели: не сомневайтесь в своих силах.
Благоприятный день: 14 июля
Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — проявляйте инициативу.
Четверг — проверяйте детали.
Пятница — завершайте начатое.

Весы

Сейчас самое время уделить внимание своему здоровью и самочувствию. Профилактика, занятия спортом и уход за собой принесут результат.

Совет недели: позаботьтесь о себе, не откладывая это на потом.
Благоприятные дни: 15, 19 июля
Неблагоприятный день: 13 июля

Подсказки звезд:

Среда — займитесь здоровьем.
Пятница — встречайтесь с друзьями.
Суббота — больше двигайтесь.

Скорпион

Не стоит посвящать окружающих в свои планы. Сдержанность — ваше преимущество. Общение с семьей и решение домашних вопросов помогут почувствовать уверенность.

Совет недели: храните личное при себе.
Благоприятный день: 18 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — держите секреты.
Четверг — займитесь домом.
Суббота — сдерживайте эмоции.

Стрелец

Личная жизнь и отношения с близкими сейчас требуют чуть больше внимания. Даже небольшой сюрприз или искренний разговор помогут вернуть гармонию. В работе лучше проявить терпение.

Совет недели: чаще радуйте тех, кто вам дорог.
Благоприятные дни: 15, 19 июля
Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Вторник — устройте сюрприз.
Пятница — проявите заботу.
Суббота — избегайте споров.

Козерог

Следите за словами и не принимайте поспешных решений. Внимательность и новые идеи помогут укрепить профессиональную репутацию.

Совет недели: сначала думайте, потом говорите.
Благоприятный день: 14 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — выбирайте слова.
Пятница — проявляйте инициативу.
Суббота — проверяйте решения.

Водолей

Не пытайтесь произвести впечатление любой ценой. Искренность сейчас в большем почете. Новые идеи и творческий подход помогут добиться хороших результатов.

Совет недели: оставайтесь собой.
Благоприятные дни: 15, 19 июля
Неблагоприятный день: 17 июля

Подсказки звезд:

Вторник — будьте проще.
Четверг — воплощайте идеи.
Суббота — принимайте гостей.

Рыбы

В отношениях станет больше тепла и взаимопонимания. Одиноких представителей знака могут ждать интересные знакомства, а семейных — приятные моменты рядом с близкими.

Совет недели: уделите внимание творчеству.
Благоприятный день: 18 июля
Неблагоприятный день: 16 июля

Подсказки звезд:

Понедельник — общайтесь.
Пятница — займитесь творчеством.
Суббота — проведите время с семьей.

По материалам 7дней.ru

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