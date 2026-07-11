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Новости России

10-летний россиянин чуть не стал жертвой педофила в Турции

Анастасия Мериакри
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В Турции задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в растлении малолетних через интернет-игры. Преступник использовал популярную среди маньяков схему: он находил детей в соцсети, предлагал помощь в прохождении уровней и под видом «старшего друга» выманивал у них интимные материалы, пишет канал База.

Тревогу забили родственники ребенка. Весной 2026 года 10-летний мальчик гостил у родственников и играл в планшет. Дядя случайно увидел в переписке ребенка турецкое слово «aşkım» (моя любовь). На вопрос о том, с кем он общается, мальчик ответил, что это 20-летний друг, который помогает ему играть в игру.

Информация быстро дошла до матери мальчика Ксении. Женщина выяснила, что «друг» нашел сына через прямые эфиры в соцсети, где давал советы по игре, а затем перевел общение в другую платформу в интернете. Мужчина присылал ребенку непристойные видео и фото, требуя хранить это в секрете от родителей.

Ксения не стала паниковать и действовать в открытую. Она сделала скриншоты переписки, вычислила номер телефона злоумышленника и стала ждать, когда он напишет снова. Как только педофил вышел на связь, мать перехватила инициативу. Мужчина, уверенный, что пишет ребенку, отправил интимное видео, на котором ясно было видно его лицо.

С этими доказательствами женщина обратилась в турецкую полицию. Правоохранители оперативно вычислили подозреваемого — им оказался 49-летний житель города Масис. Его задержали той же ночью. Сейчас мужчина находится в СИЗО, суд состоится в сентябре, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В местной полиции Ксении сообщили, что подобная схема вербовки детей через игровые сообщества сейчас крайне популярна в Турции.

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