В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек

В ночь на 11 июля в Москве произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Криворожской улице. Сообщение о возгорании поступило в 03:29, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На место происшествия были оперативно направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты поисково-спасательного отряда № 215 и аварийно-спасательного отряда № 8 столичного Пожарно-спасательного центра.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире. По прибытии пожарные сразу провели разведку и приступили к тушению. Для проверки помещений на наличие людей были сформированы звенья газодымозащитной службы (ГДЗС).

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из задымленного дома были эвакуированы 11 человек, среди них — один ребенок.

Пожар был полностью ликвидирован в 04:13. Таким образом, с момента поступления сообщения до полной ликвидации возгорания прошло всего 44 минуты.