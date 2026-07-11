Борис Ясинский провел приём жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства

Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с жителями города в рамках личного приёма. Вместе разбирали волнующие вопросы, обсуждали возможные пути решения. По словам градоначальника, больше всего обращений касалось ЖКХ и благоустройства, были также жилищные вопросы и личные просьбы.

Часть проблем постараются решить через программу местных инициатив. Колодцы, на просадку которых указали люди, поручено привести в порядок ресурсникам, а управлению ЖКХ — проконтролировать выполнение работ.

На проблемных мусорных площадках, где часто образуются несанкционированные свалки, рассмотрят установку видеокамер. Это позволит фиксировать нарушения и привлекать виновных к ответственности.

Активист из посёлка Дягилево попросил помочь с уборкой и устранением дорожных изъянов на 1-м Сиреневом проезде. Эти вопросы взяли в работу. На следующей неделе окос траву вокруг самолёта на улице Дягилевской.

Также Борис Ясинский поручил провести земельный контроль и совместно с налоговой проверить законность работы коммерческих объектов, на которые жалуются жители 7-го Мервинского проезда. Кроме того, в этом районе проведут рейды с ГИБДД по большегрузам, которые игнорируют запрещающие знаки в жилой зоне.