В Рязани водитель маршрутки зажал пассажиров дверьми и неправильно выдал сдачу

В социальных сетях появилось сообщение жительницы Рязани, которая столкнулась с неадекватным поведением водителя маршрутного такси. По словам женщины, инцидент произошел вечером 10 июля на маршруте №53.

Пассажирка рассказала, что села в маршрутку в 19:20 на Центральном автовокзале. Уже в начале поездки она и другие пассажиры заметили странное поведение водителя. Мужчина, по её словам, намеренно не останавливался на положенных остановках, закрывал двери перед людьми, которые пытались войти в салон, а одну пожилую пассажирку и вовсе зажал дверьми.

Кроме того, рязанка заявила, что водитель неправильно выдавал сдачу тем, кто расплачивался наличными. По её словам, она передала водителю 100 рублей за проезд стоимостью 37 рублей, но получила на руки только 60 рублей вместо положенных 63.