Матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе

Сегодня, 11 июля, в Таганрогском заливе суда подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента погиб один человек — матрос технического судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего в Таганрогском заливе, по данным губернатора, атаке подверглись четыре судна различного назначения, среди них — танкер, перевозивший метанол. По информации официальных источников, угрозы разлива и утечки опасного вещества нет. Суда получили незначительные повреждения. Раненых в результате атаки нет.

В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы Ростовской области.

В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Губернатор призывает жителей быть осторожными: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.