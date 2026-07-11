Гибель девочек в Тыве: в деле много вопросов, местные не верят, что они утонули сами

В Кызыле, столице Республики Тыва, завершились девятидневные поиски двух 12-летних одноклассниц — Амины и Айланы, пропавших вечером 1 июля. Тела девочек обнаружили в разных районах на берегу Енисея — у села Сукпак Кызылского района и у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, на расстоянии более 80 километров друг от друга. Об этом со ссылкой на местных жителей и родственников пишет aif.ru.

Как искали девочек

По данным камер видеонаблюдения, в последний раз подруг зафиксировали, когда они направлялись в сторону дамбы и берега Енисея. Позже на берегу нашли их мобильные телефоны — выключенные, но с сохранившимся зарядом, и аккуратно сложенные рядом друг с другом. Ещё позднее в воде обнаружили обувь: сначала одну сандалию в 400 метрах от места с телефонами, а через несколько дней — тапок второй девочки уже в 22 километрах ниже по течению.

К поискам подключались сотни волонтёров, дроны и лодки. По словам местных жителей, обращались даже к экстрасенсу, указавшей на конкретный дом, — попытка местных проверить его самостоятельно закончилась вмешательством полиции.

Официальная версия следствия

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Тыва, при осмотре тел с участием судмедэкспертов признаков насильственной смерти не обнаружено. Обе девочки опознаны родителями. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили отсутствие следов насилия; предварительная причина смерти в обоих случаях — утопление. Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения, продолжается.

Фото: vk.com/suskr17

Почему у родственников остаются вопросы

Несмотря на заявления силовиков, родные и жители города говорят, что версия случайного утопления вызывает у них сомнения. Собеседники aif.ru обращают внимание на то, что телефоны были выключены и аккуратно сложены, а не просто оставлены на берегу, а также на то, что поиски заняли девять дней при большом количестве задействованных волонтёров.

«Не верю, что они могли утонуть. Нужно проверить тех, кто живёт рядом с тем местом, где нашли телефоны», — рассказала жительница Кызыла Цырена.

Другая собеседница издания, Марина, отметила, что её смущает продолжительность поисков: «Их поиски начались с первых дней… почему не могли найти?»

Мать одной из погибших девочек рассказала, что её дочь не умела плавать и не могла сама зайти в воду.

Специалисты, опрошенные aif.ru, не исключают криминальную версию произошедшего, однако официальных данных, подтверждающих её, на данный момент нет. Точные обстоятельства гибели девочек устанавливаются в рамках следствия.