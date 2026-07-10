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Происшествия

Экс-главу сельского поселения в Рыбновском районе приговорили к 7 годам за смертельный наезд на подростка

Алексей Самохин
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Рыбновский районный суд вынес приговор в отношении бывшего главы Алёшинского сельского поселения Юрия Исаева, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

Как установил суд, Исаев, находясь за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, нарушил правила дорожного движения, что привело по неосторожности к гибели подростка, находившегося на питбайке. После случившегося подсудимый скрылся с места происшествия.

В ходе судебного разбирательства Исаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учётом данных о личности подсудимого, смягчающих обстоятельств и позиции потерпевшей стороны суд признал его виновным по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд обязал Исаева выплатить потерпевшей Чинснович Е.П. компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

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