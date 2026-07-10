Новости кино и ТВ

Премьера второго сезона «Большого куша» обернётся интригами и слезами участников

Алексей Самохин
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В воскресенье, 12 июля, в 18:30, на ТНТ состоится премьера второго сезона приключенческого реалити-шоу «Большой куш» (16+). С первых минут участники начнут формировать коалиции и выстраивать интриги, причём для некоторых пар важную роль сыграют уже существующие в реальной жизни отношения.

Так, Катя Гордон ранее выступала в качестве юриста против актёра Александра Головина, Лина Джебисашвили дружит с Александром Арзановым, а Иван Пышненко и Сергей Кашников давно знакомы. Для одних участников эти связи окажутся преимуществом, для других — источником эмоциональных потрясений. Серия завершится слезами и переживаниями: одна из участниц, Лина Джебисашвили, признается, что, оказавшись в проекте мечты, испытала разочарование в собственном поведении перед другими командами.

«Прилететь в такую крутую страну, проект мечты, и так потерять себя, своё лицо перед многими командами», — прокомментирует финал серии Лина Джебисашвили.

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