Премьера второго сезона «Большого куша» обернётся интригами и слезами участников

В воскресенье, 12 июля, в 18:30, на ТНТ состоится премьера второго сезона приключенческого реалити-шоу «Большой куш» (16+). С первых минут участники начнут формировать коалиции и выстраивать интриги, причём для некоторых пар важную роль сыграют уже существующие в реальной жизни отношения.

Так, Катя Гордон ранее выступала в качестве юриста против актёра Александра Головина, Лина Джебисашвили дружит с Александром Арзановым, а Иван Пышненко и Сергей Кашников давно знакомы. Для одних участников эти связи окажутся преимуществом, для других — источником эмоциональных потрясений. Серия завершится слезами и переживаниями: одна из участниц, Лина Джебисашвили, признается, что, оказавшись в проекте мечты, испытала разочарование в собственном поведении перед другими командами.