Серёга признался в симпатии к Алсу перед началом шоу «Игра вслепую»

В субботу, 11 июля, в 21:00, на ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Игра вслепую» (16+). Перед стартом раунда рэпер Серёга неожиданно признался, что уже давно испытывает симпатию к певице Алсу и следит за её карьерой с момента появления на телевидении, добавив, что ему будет непросто соревноваться с ней.

Серёга и Алсу выступят капитанами двух команд. В состав первой войдут Екатерина Моргунова и Антон Жижин, второй — Андрей Скороход и Артём Муратов. Участникам предстоит на слух определить, кто из спрятанных в кабинках голосов принадлежит настоящему капитану, а кто — вокалисту-двойнику.