В Рязанском округе шквальный ветер повалил деревья на базе отдыха 

В Рязанском округе 9 июля вечером стихия обрушилась на территорию, подведомственную МКУ «Дубровичи». Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

По словам директора учреждения Ильи Катаева, вечером ему позвонили из единой дежурно-диспетчерской службы и сообщили, что шквалистый ветер повалил несколько деревьев на территории базы отдыха «Аквамарин» вблизи озера, где в тот момент могли пострадать несовершеннолетние. На базе располагался палаточный лагерь, в котором отдыхали более 100 человек — как дети, так и взрослые.

Катаев незамедлительно выехал на место происшествия и оказался там раньше сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи. Как выяснилось, сильный ветер повалил деревья и опрокинул несколько палаток. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Пострадали двое взрослых: у мужчины оказалась оцарапана спина, у женщины была придавлена нога, однако переломов удалось избежать.

Все отдыхающие покинули базу в тот же вечер.

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