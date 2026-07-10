Фото: ИД «Пресса»
Происшествия

В Рязанском округе шквальный ветер повалил деревья на базе отдыха 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском округе 9 июля вечером стихия обрушилась на территорию, подведомственную МКУ «Дубровичи». Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

По словам директора учреждения Ильи Катаева, вечером ему позвонили из единой дежурно-диспетчерской службы и сообщили, что шквалистый ветер повалил несколько деревьев на территории базы отдыха «Аквамарин» вблизи озера, где в тот момент могли пострадать несовершеннолетние. На базе располагался палаточный лагерь, в котором отдыхали более 100 человек — как дети, так и взрослые.

Катаев незамедлительно выехал на место происшествия и оказался там раньше сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи. Как выяснилось, сильный ветер повалил деревья и опрокинул несколько палаток. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Пострадали двое взрослых: у мужчины оказалась оцарапана спина, у женщины была придавлена нога, однако переломов удалось избежать.

Все отдыхающие покинули базу в тот же вечер.

Читайте также: Территория пляжа под Рязанью пострадала от урагана

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков: Вопрос о расторжении соглашения по реализации инвестпроекта в «Грачиной роще» будет рассмотрен в суде
Следующая статья
Грозы, кратковременные дожди и до +27°С ожидают рязанцев в выходные 

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли долететь до Омска

ВСУ не могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в...
Политика

Александр Дугин высказался о бензине и войне

Если победа будет достигнута, уверен Дугин, тогда появится не только бензин — появится всё необходимое. Если же нет, продолжает он, то ехать вообще будет некуда, поскольку не останется ничего вовсе.
Интересное

Они больше не будут жить как раньше: 5 знаков зодиака, которых ждут большие перемены в июле

Иногда один месяц может полностью изменить привычный ритм жизни. Новая работа, переезд, неожиданные предложения или решение начать всё с чистого листа.
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочек, трупы которых нашли в стогу под Рязанью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по резонансным уголовным делам прошлых лет, которые расследуют следственные органы ведомства по Ивановской и Рязанской областям.
Новости кино и ТВ

Умерла режиссёр Татьяна Скабард

Среди её известных работ — «Последний парад «Беззаветного», посвящённый истории советского сторожевого корабля, «Вечный странник» — фильм о судьбе художника, а также «Онежская быль», проникновенная картина о жизни русской провинции.
Темы
Все события Рязани и области

Грозы, кратковременные дожди и до +27°С ожидают рязанцев в выходные 

В субботу, 11 июля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — кратковременные осадки, местами ливни и грозы, в отдельных районах возможен град. 
Происшествия

Экс-главу сельского поселения в Рыбновском районе приговорили к 7 годам за смертельный наезд на подростка

В ходе судебного разбирательства Исаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Новости кино и ТВ

Премьера второго сезона «Большого куша» обернётся интригами и слезами участников

С первых минут участники начнут формировать коалиции и выстраивать интриги, причём для некоторых пар важную роль сыграют уже существующие в реальной жизни отношения.
Общество

5 улиц Рязани остались без света днём 10 июля

По данным АО «РГРЭС», в 14:25 в результате технологического нарушения без света остались дома на улицах Великанова, Крупской, Юбилейная, Новаторов, Птицеводов.
Новости кино и ТВ

Серёга признался в симпатии к Алсу перед началом шоу «Игра вслепую»

Серёга и Алсу выступят капитанами двух команд. В состав первой войдут Екатерина Моргунова и Антон Жижин, второй — Андрей Скороход и Артём Муратов.
Происшествия

Судимый за угрозу убийством рязанец собирался зарубить соседа

В отдел МВД России «Клепиковский» обратился 51-летний житель деревни Викулово и сообщил, что у дома нетрезвый сосед угрожает зарубить его топором. 
Погода

Территория пляжа под Рязанью пострадала от урагана

Опубликованы фото, на которых можно увидеть последствия разгула стихии
Происшествия

Рязанская пенсионерка перевела на счёт дроппера 7 млн рублей 

В интересах пострадавшей прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения, а также процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье