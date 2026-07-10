Грозы, кратковременные дожди и до +27°С ожидают рязанцев в выходные 

В субботу, 11 июля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — кратковременные осадки, местами ливни и грозы, в отдельных районах возможен град.

Ветер восточного направления ночью составит 4-9 м/с, днём усилится до 6-11 м/с, а во время гроз порывы могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 15…20°С, днём — 22…27°С.

В Рязани погода будет несколько мягче: ночью преимущественно без осадков, днём — кратковременный дождь с грозой. Ветер восточной четверти сохранится на уровне 4-9 м/с ночью и 6-11 м/с днём. Температура воздуха в городе составит 17…19°С ночью и 23…25°С днём.

По прогнозу на 12 июля, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут сильные дожди и грозы. Ветер сменится на юго-западный, 6-11 м/с, при грозах порывы усилятся до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С (в Рязани — 14…16°С), днём — 20…25°С (в Рязани — 21…23°С).

13 июля синоптики также ожидают облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южного направления сохранится в пределах 6-11 м/с, при грозах — до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 11…16°С (в Рязани — 12…14°С), днём — 20…25°С (в Рязани — 20…22°С).