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Политика

Минобороны раскрыло подробности ударов по Киеву и Одессе

Алексей Самохин
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Вооружённые силы России ночью 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, оружием наземного базирования были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.

Что, по данным Минобороны, поражено в Киеве

  • Предприятие «Аэродрон» — по утверждению ведомства, специализируется на разработке и производстве тяжёлых беспилотников большой грузоподъёмности и дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».
  • Предприятие ЧАО «Фанплит» — в министерстве заявили, что там осуществлялись сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полёта до 200 км, а также комплектующих для их боевых частей. Производство было замаскировано под гражданский выпуск фанеры и мебели.

Что, по данным Минобороны, поражено в Одесской области

  • Порт «Черноморск» — по данным ведомства, через него проходит значительная часть зернового, контейнерного и насыпного грузооборота Украины; порт использовался как логистический узел для поставок военных грузов и ГСМ для ВСУ. Удар, по заявлению Минобороны, пришёлся по резервуарам с топливом и инфраструктуре разгрузки.
  • Порт «Южный» — по версии ведомства, обеспечивает экспорт аграрной и горно-металлургической продукции и одновременно служит логистическим узлом для ВСУ; поражены объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ.
  • Порт «Измаил» на Дунае — назван в сообщении Минобороны «важнейшим альтернативным логистическим узлом» для украинских военных. По данным ведомства, удар пришёлся по складам ГСМ, наливным эстакадам, насосным станциям перекачки топлива, местам хранения вооружения и пунктам управления портовой инфраструктурой.

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