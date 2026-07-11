Минобороны раскрыло подробности ударов по Киеву и Одессе

Вооружённые силы России ночью 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, оружием наземного базирования были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.
Что, по данным Минобороны, поражено в Киеве
- Предприятие «Аэродрон» — по утверждению ведомства, специализируется на разработке и производстве тяжёлых беспилотников большой грузоподъёмности и дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».
- Предприятие ЧАО «Фанплит» — в министерстве заявили, что там осуществлялись сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полёта до 200 км, а также комплектующих для их боевых частей. Производство было замаскировано под гражданский выпуск фанеры и мебели.
Что, по данным Минобороны, поражено в Одесской области
- Порт «Черноморск» — по данным ведомства, через него проходит значительная часть зернового, контейнерного и насыпного грузооборота Украины; порт использовался как логистический узел для поставок военных грузов и ГСМ для ВСУ. Удар, по заявлению Минобороны, пришёлся по резервуарам с топливом и инфраструктуре разгрузки.
- Порт «Южный» — по версии ведомства, обеспечивает экспорт аграрной и горно-металлургической продукции и одновременно служит логистическим узлом для ВСУ; поражены объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ.
- Порт «Измаил» на Дунае — назван в сообщении Минобороны «важнейшим альтернативным логистическим узлом» для украинских военных. По данным ведомства, удар пришёлся по складам ГСМ, наливным эстакадам, насосным станциям перекачки топлива, местам хранения вооружения и пунктам управления портовой инфраструктурой.