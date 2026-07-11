Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Новая пара с «Битвы экстрасенсов» собирается сыграть свадьбу

Алексей Самохин
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Участники 25-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» — карельская шаманка Варвара Петрович, известная под псевдонимом «Крик», и сибирский экстрасенс Семён Лесков — готовятся к свадьбе. 27-летний Лесков сделал предложение бывшей коллеге по проекту, пишет StarHit.

По данным издания, пара не спешит афишировать личную жизнь в соцсетях: Варвара пока не показала подписчикам кольцо, однако намекнула, что свадьба состоится в августе этого года. Сам Семён подробностями с аудиторией не делится.

Новость о помолвке вызвала волну положительных откликов у поклонников пары в комментариях, пожелавших влюблённым счастья.

Как развивались отношения на проекте

Будущие супруги познакомились на съёмках 25-го сезона шоу, куда изначально пришли как соперники. Со временем приятельское общение переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения.

Симпатия Варвары к Семёну стала известна зрителям в одном из выпусков, когда девушка предложила уступить своё место Лескову — по правилам проекта он должен был покинуть шоу после неудачного голосования. Она объяснила это тем, что победа для него важнее. Сначала Семён пытался отговорить её от этого решения, однако в итоге принял предложение и остался в проекте, дойдя до более поздних этапов, хотя до финала не добрался — выбыл спустя один выпуск.

Сама Варвара впоследствии вернулась в проект и вошла в четвёрку финалистов сезона. Она рассказывала, что в работе ей помогает мистический помощник со «сложным характером», а собственные способности девушка описывает как менее выраженные по сравнению с его возможностями.

Что касается Лескова, отмечает StarHit, он уверенно начал шоу, но ближе к середине сезона стал чаще ошибаться. За время участия в проекте он успел понравиться участнице жюри Вере Сотниковой.

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