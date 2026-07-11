Голикова: 37% взрослых россиян страдают «болезнями-всадниками»

Около 37% взрослого населения России страдают так называемыми «болезнями-всадниками» — онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По словам Голиковой, термин «болезни-всадники» объединяет четыре группы заболеваний — рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет 2-го типа и нейродегенеративные патологии. Именно ими страдает более трети взрослых россиян.

Вице-премьер отметила, что эти заболевания развиваются постепенно, а не за несколько часов или дней, что делает возможной их диагностику на ранней стадии. Получается, что болезнь как бы седлает человека и едет на нём длительное время. Голикова также напомнила, что Всемирная организация здравоохранения относит данные болезни к категории управляемых.

По словам Голиковой, одна из ключевых задач — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян. Достичь этого, по её мнению, можно в том числе за счёт профилактики и замедления развития возраст-ассоциированных заболеваний, а также сохранения когнитивных способностей головного мозга.