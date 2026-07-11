Три человека пострадали при падении деревьев в Дубровичах

9 июля в Рязанском районе в результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев, в результате чего пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, информация о падении деревьев в районе населенного пункта Дубровичи поступила 9 июля. В пресс-службе уточнили, что среди пострадавших детей нет.

На месте падения деревьев был оперативно развернут штаб. К ликвидации последствий происшествия от МЧС России были привлечены четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Спасатели распиливали упавшие деревья для освобождения проезда транспортных средств, а также оказали помощь в эвакуации населения с места происшествия.