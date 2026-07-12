Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года. Как сообщает NBC News со ссылкой на записи полицейского радио, экстренные службы прибыли к дому сенатора на Капитолийском холме в Вашингтоне в субботу вечером после вызова, связанного с остановкой сердца.

По данным телеканала, изучившего оказавшиеся в его распоряжении фотографии, парамедики вынесли пострадавшего на носилках из дома и погрузили в дежурившую у входа машину скорой помощи. На месте также работали полицейские патрули и пожарные расчёты.

О смерти Грэма* сообщили в его офисе в ночь на воскресенье, 12 июля. Как говорится в заявлении, опубликованном на странице сенатора в соцсети X, он скончался «после непродолжительной и внезапной болезни». В обращении отмечается, что семья Грэма просит уважить её частную жизнь в этот тяжёлый период.

Соболезнования в связи со смертью сенатора выразил президент США Дональд Трамп, назвавший его «одним из величайших людей и сенаторов», которых он знал.

Незадолго до смерти Грэм* вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским — по словам последнего, стороны обсуждали потребности страны в средствах ПВО и перспективы новых санкций против России. Как пишет «Московский комсомолец», в ходе визита сенатору также показали производственные площадки компании SkyFall, выпускающей беспилотники, включая ударные дроны Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

Сенатор был впервые избран в Сенат в 2003 году и являлся одним из ключевых голосов Республиканской партии по вопросам обороны и внешней политики. Также он был одним из самых ярых противников России. В воскресенье, 12 июля, он должен был принять участие в программе Meet the Press на NBC.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга