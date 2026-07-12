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Новости России

Атака беспилотников на Самарскую область: погиб мужчина, среди пострадавших ребенок

Анастасия Мериакри
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Утром 12 июля Самарская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения. Повреждения зафиксированы в жилых кварталах и на территории промышленного объекта.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию о жертвах и разрушениях, опубликовав заявление в своем канале в мессенджере «Макс».

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. (…) Трое человек пострадало, в том числе ребенок», — написал глава региона.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, в результате атак БПЛА повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также одно из промышленных предприятий.

На фоне возникающей воздушной угрозы утром 12 июля в ряде регионов РФ были введены временные ограничения на полеты. Росавиация сообщила о закрытии на прием и выпуск самолетов аэропортов Самары, а также Казани, Калуги, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось об успешном отражении масштабной атаки беспилотников за прошедшую ночь. По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны были нейтрализованы над территорией множества регионов страны, включая Самарскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Саратовскую, Тульскую, Смоленскую и Ульяновскую области. Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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