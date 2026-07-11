Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Знакомая рассказала о поисках пропавшего Героя РФ Асылханова

Анастасия Мериакри
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В Кемеровской области продолжается поиск 23-летнего Алексея Асылханова, Героя России и ветерана специальной военной операции. Молодой человек бесследно исчез 3 апреля, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В день пропажи Алексей сказал супруге, что отправляется на работу, и покинул дом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его последние минуты на свободе: на записи видно, как к молодому человеку подезжает автомобиль, он здоровается с водителем и садится в салон. Установить марку машины и её госномер по имеющимся кадрам не удалось.

Алексей — известный в Юрге человек и настоящий герой. Несмотря на юный возраст, он кавалер медали «Золотая Звезда». В ходе боевых действий он продемонстрировал выдающуюся эффективность, уничтожив 15 танков и около 50 единиц бронетехники противника. После второго ранения, в результате которого он потерял ногу, Алексей был демобилизован и устроился педагогом в местный аграрный техникум.

Прошло уже три месяца, но дело остается запутанным.

«Три месяца прошло, и вообще тишина. Все везде обыскали, волонтеры подключались, и ничего. Вообще мистика какая-то, в Красноярском крае исчезла семья, как испарилась. Они, наверное, сбежали, улетели на вертолете, если б погибли, из медведь напал, то вещи бы остались… А что с Лёшей произошло? Думали, что на СВО снова уехал, эту версию тоже проверили. Карточка его нигде не засветилась. Вопрос, куда он мог исчезнуть, так и остается без ответа», — рассказала в интервью aif.ru знакомая пропавшего Раиса Михайловна.

Правоохранительные органы продолжают проверку, но ответа на главный вопрос — куда делся Герой России — пока нет.

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