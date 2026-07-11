Фото: Оперштаб Белгородской области
Новости России

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Анастасия Мериакри
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Оперативный штаб Белгородской области сообщил о трех пострадавших в результате атак ВСУ беспилотниками по приграничным территориям. Повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры, зафиксированы пожары.

Серьезные последствия атаки зафиксированы в районе хутора Первомайский Волоконовского округа. Дрон ударил по служебному микроавтобусу, в котором находились люди. Двух пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ: мужчине провели травматическую ампутацию руки, также у него осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги. Транспортное средство полностью выведено из строя.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. После оказания помощи в Краснояружской ЦРБ он продолжит лечение амбулаторно.

Один из самых масштабных инцидентов произошел в городе Грайворон. В результате детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома — огонь распространился по всей площади крыши. Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой продолжают тушение.

В другом многоквартирном доме в Грайвороне от удара второго FPV-дрона выбило окна в одной из квартир. В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон повредил остекление, крышу частного дома и гаража, а также стоявший внутри автомобиль.

Поселок Красная Яруга стал одной из главных точек напряженности. Помимо ранения мужчины во дворе частного дома, от атаки другого дрона загорелись автомобили и две надворные постройки на территории соседнего домовладения. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

В хуторе Красноорловский при взрыве беспилотника повреждены окна двух частных домов и припаркованный автомобиль. На трассе Красная Яруга — Вязовое FPV-дрон атаковал КамАЗ — грузовик получил повреждения.

Город Шебекино подвергся нескольким атакам FPV-дронов. В двух частных домах пробиты кровли и посечены окна. В хуторе Ржавец взрывом беспилотника посекло два автомобиля. В селе Нежеголь дрон перебил линию электропередачи и повредил машину. В селе Новая Таволжанка удар пришелся по частному дому — повреждено остекление.

В Белгороде от детонации беспилотника посечен кузов легкового автомобиля. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа ударом дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Пролетарский атака беспилотника вызвала пожар на территории одного из объектов — возгорание ликвидировано пожарным расчетом. Поселок Октябрьский Белгородского округа также подвергся атаке — поврежден объект инфраструктуры.

На всех местах происшествий оперативно работают спасатели, медики и коммунальные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорания, врачи оказывают помощь пострадавшим, энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Оперативный штаб призывает жителей приграничных районов соблюдать меры безопасности, не приближаться к местам падений беспилотников и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112.

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