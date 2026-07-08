Диану Шурыгину отправили в СИЗО 

Скандально известная блогерша Диана Шурыгина заключена под стражу: Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия прямо в зале заседания и изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе. Об этом сообщает SHOT.

Поводом для ужесточения меры пресечения стало нарушение установленных судом ограничений: 27-летняя девушка, находясь под домашним арестом, продолжала пользоваться мобильным телефоном, хотя это ей было категорически запрещено. Теперь ближайшие 11 дней Шурыгина проведёт в СИЗО.

Напомним, уголовное дело в отношении блогерши было возбуждено в июне — её обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов в мессенджере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ). По этой статье ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля, запретив ей пользоваться интернетом, телефоном и почтой, а также общаться с другими фигурантами дела и посторонними лицами, кроме адвоката и близких родственников. Широкую известность Диана Шурыгина получила ещё в 2017 году после эмоционального выступления в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала о пережитом насилии на вечеринке.