Диана Шурыгина, кадр из ТВ-трансляции
Новости России

Диану Шурыгину отправили в СИЗО 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Скандально известная блогерша Диана Шурыгина заключена под стражу: Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия прямо в зале заседания и изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе. Об этом сообщает SHOT.

Поводом для ужесточения меры пресечения стало нарушение установленных судом ограничений: 27-летняя девушка, находясь под домашним арестом, продолжала пользоваться мобильным телефоном, хотя это ей было категорически запрещено. Теперь ближайшие 11 дней Шурыгина проведёт в СИЗО.

Напомним, уголовное дело в отношении блогерши было возбуждено в июне — её обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов в мессенджере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ). По этой статье ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля, запретив ей пользоваться интернетом, телефоном и почтой, а также общаться с другими фигурантами дела и посторонними лицами, кроме адвоката и близких родственников. Широкую известность Диана Шурыгина получила ещё в 2017 году после эмоционального выступления в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала о пережитом насилии на вечеринке.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Умерла режиссёр Татьяна Скабард

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Темы
Новости кино и ТВ

Умерла режиссёр Татьяна Скабард

Среди её известных работ — «Последний парад «Беззаветного», посвящённый истории советского сторожевого корабля, «Вечный странник» — фильм о судьбе художника, а также «Онежская быль», проникновенная картина о жизни русской провинции.
Политика

Военкор Коц: В секте свидетелей «Нашего Трампа» переполох

По язвительному замечанию Коца, реакция сторонников «доброго американского слона» напоминает искреннее недоумение: как же так, ведь совсем недавно был Анкоридж, а значит — снова обман?
Политика

Генерал Попов: взорванный под Киевом объект был секретной базой НАТО

В Сети разошлись кадры последствий детонации гигантского склада боеприпасов на территории киевского машиностроительного завода «Визар» в районе Вишнёвого — удар был нанесён 6 июля.
Погода

Учёные: геомагнитная обстановка в ближайшие дни останется спокойной

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии — прогнозируемый геомагнитный индекс Kp составляет 3,67 для средних широт, включая Рязань. 
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочек, трупы которых нашли в стогу под Рязанью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по резонансным уголовным делам прошлых лет, которые расследуют следственные органы ведомства по Ивановской и Рязанской областям.
Новости кино и ТВ

Актриса Екатерина Шкуро объявила о помолвке через полгода после расставания с мужем

Комментируя произошедшее, Шкуро призналась, что давно мечтала о традиционном предложении руки и сердца, и вот эта мечта наконец сбылась
Общество

85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто

Сбер выяснил, как россияне ведут семейный бюджет и заботятся о близких
Общество

В Рязани администрация ищет возможных наследников квартир и жилых помещений

Администрация города Рязани сообщила о начале процедуры оформления муниципальной собственности на ряд жилых помещений, которые могут быть признаны выморочным имуществом — то есть имуществом умерших собственников, у которых не нашлось наследников либо наследники не вступили в свои права.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье