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Новости России

Мегациклон «Гайдар» обрушился на Москву, затоплены дороги и метро

Анастасия Мериакри
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На столичный регион обрушился мощный мегациклон «Гайдар», принеся сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер. Стихия парализовала движение в отдельных районах, затопила дороги и тротуары, а вода начала проникать в вестибюли станций метро, пишет «Царьград».

Наиболее интенсивные осадки наблюдаются на западе, северо-западе и в центральной части Москвы, включая территорию Бульварного кольца. Также сильно пострадали восточные и юго-восточные районы мегаполиса. На севере столицы, в районе МКАД, плотная стена дождя существенно ухудшила видимость и осложнила дорожную обстановку

Сильный ветер повредил кровли некоторых зданий. В отдельных районах под воду ушли дороги и тротуары, что существенно затруднило движение транспорта. Жители вынуждены укрываться от ветра и осадков, в социальных сетях появляются многочисленные видеозаписи последствий непогоды.

С юго-востока к Москве продолжает смещаться новый массив грозовой облачности. В Раменском и Жуковском небо уже затянуто тучами, слышны раскаты грома. Синоптики предупреждают, что непогода может продолжиться в ближайшие часы.

Коммунальные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме, устраняя последствия стихии. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и по возможности ограничить поездки по городу.

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