В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП

Вечером 11 июля в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Касимовском шоссе, что стало причиной затруднения движения на данном участке дороги, сообщает группа «Топор. Новости» ВКонтакте.
По информации очевидцев, инцидент произошел в районе дома №12 по Касимовскому шоссе. Ориентиром для водителей служит расположенный напротив магазин «Офисмаг».
Официальная информация не поступала. Точное количество участников ДТП, а также информация о возможных пострадавших и причинах аварии уточняются.