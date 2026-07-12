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Политика

Минобороны России сообщило об ударах по портам Одессы и Черноморска, поражении судов

Алексей Самохин
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Вооружённые силы России нанесли сегодня ночью групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, доставлявшие эти грузы в украинские порты.

Что поражено в порту Одессы

В сообщении говорится об ударе по объектам инфраструктуры государственного предприятия «Одесский морской торговый порт», используемым для разгрузки и хранения военных грузов, а также по логистическому центру транспортной компании «Одтранс», которая, как заявляют в министерстве, занималась перевозкой грузов военного назначения.

Что поражено в порту Черноморска

По информации ведомства, удар пришёлся по объектам перегрузочного центра государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск», а также по резервуарам для хранения ГСМ. Кроме того, в министерстве заявили о поражении в порту двух сухогрузов и морского парома, которые доставляли грузы для ВСУ, а также патрульного катера прикрытия.

Вчера атаковали Киев

Вооружённые силы России ночью 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. В Киеве атакованы предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжёлых беспилотников большой грузоподъёмности и дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери». Предприятие ЧАО «Фанплит», там осуществлялись сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полёта до 200 км, а также комплектующих для их боевых частей. Производство было замаскировано под гражданский выпуск фанеры и мебели.

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