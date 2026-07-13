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Политика

Жириновский называл главного врага России 20 лет назад

Алексей Самохин
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В сети продолжает набирать популярность выступление Владимира Жириновского 2006 года в Кремлёвском дворце, в котором политик изложил свой взгляд на главного исторического противника России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Жириновского, именно Великобритания на протяжении последних ста лет выступала силой, стоящей за крупнейшими потрясениями в истории страны — от революции до распада Советского Союза, а также была причастна к развязыванию обеих мировых войн. При этом политик уточнял, что действия эти совершались не напрямую, а руками самих россиян, которых, по его словам, консультировали, финансировали и обучали за рубежом. Из-за чего юридически предъявить претензии Лондону или Берлину невозможно.

Главную цель Британии на постсоветском пространстве Жириновский описывал как стремление занять его целиком, действуя при этом под видом дружественного партнёрства — по аналогии с Антантой перед Первой мировой войной.

Политик также предупреждал, что подобная линия сохранится, пока существует британское правительство, и Лондон будет и впредь пытаться наносить России удары через провокации и дезинформацию по разным направлениям.

В материале также упоминается версия о роли Великобритании в конфликте на Украине — в частности, утверждение о том, что весной 2022 года урегулирование конфликта было сорвано при участии тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Жириновский выражал уверенность в способности России противостоять любому давлению извне, заявляя, что у страны достаточно сил и средств для самозащиты.

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