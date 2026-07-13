«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» стала ключом к безлимиту с T2 

Оператор Т2 стал партнером проекта «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Держатели карты смогут подключить тариф с безлимитом на специальных условиях. Оформить заказ на SIM-карту можно через специальный сайт.

Т2 и «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» объединили мобильную связь и городскую программу лояльности в одном предложении. Теперь клиенты могут подключить тариф «Партнер-М» по выгодной цене и получить дополнительные преимущества. Тариф включает безлимитный интернет и звонки всем абонентам Т2, 1000 минут на любые номера по России, 200 SMS и бесплатный роуминг за границей.

Дополнительно абонентам доступны бесплатные сервисы безопасности — они собраны в разделе SafeWall приложения T2. Например, голосовой ассистент Миа ответит на подозрительные звонки и пришлет расшифровку разговора в SMS, системы «Антиспам» и «Антифишинг» предупредят о вызовах мошенников и заблокируют опасные ссылки в мессенджерах и почте. А с помощью проверки данных можно узнать, не попала ли личная информация в открытый доступ.

Вместе с этим пользователи ЕЦК получают специальные возможности от региона — льготы на проезд в общественном транспорте, скидки на билеты в театры и музеи, особенные условия для проведения оздоровительных процедур, обучения, развлечений и многого другого.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Наша цель — быть не просто оператором связи, а компанией, которая участвует в проектах, нужных жителям Рязанской области. Поэтому мы заключили соглашение с ЕЦК и интегрировали преимущества выгодного тарифа в бонусную программу. Смартфон, поездки в транспорте, обучение и культурные события — это часть повседневной жизни рязанцев. И наше сотрудничество со значимым партнером помогает сделать эту жизнь комфортнее».

Елена Захарова, генеральный директор компании ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» — оператора проекта «Единая цифровая карта жителя Рязанской области»:

«Мы не просто добавляем очередную опцию для держателей ЕЦК. Наша цель — чтобы карта стала единым окном для всех повседневных потребностей рязанцев: от проезда в общественном транспорте до выхода в интернет. Сотрудничество с T2 — логичный шаг: мы даем держателям карты не скидку, а свободу оставаться на связи без оглядки на лимиты, сохраняя при этом все социальные и культурные бонусы, которые дает наша карта. Это не просто коллаборация, это новый стандарт городского сервиса».

Узнать о возможности получения «ЕЦК» можно на ецк-рзн.рф. Оформить номер T2 с тарифом «Партнер-М» удобно на сайте оператора.