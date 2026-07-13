Синоптик Тишковец пообещал рязанцам погоду «миллион на миллион»

На наступившей неделе в центральной России, в том числе в Рязани и Рязанской области, произойдёт смена атмосферной циркуляции — от затяжной дождливой фазы погода перейдёт к условиям, которые метеорологи называют «миллион на миллион». Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели погода утратит штормовой характер, а интенсивность осадков заметно снизится. В понедельник ситуацию определит тыловая часть циклона с центром над севером Тамбовской области — в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь (не более 4 мм) и гроза. Ветер северный, 4–9 м/с, температура в столице +20…+23°, в области +19…+24°, давление — около 741 мм рт. ст.

Во вторник влияние циклона начнёт ослабевать, атмосферное давление вырастет, облачность станет более рваной, а осадки — локальными. Несмотря на свежий северный ветер, температура вернётся к климатической норме: ночью +14…+17°, днём +22…+25°.

В среду, по прогнозу синоптика, давление продолжит расти, а облачность — истончаться. Вероятность небольшого дождя днём Тишковец оценил как 50 на 50, дневная температура поднимется до +24…+27°.

В четверг ночью осадков не ожидается (+13…+16°), однако днём пройдёт холодный атмосферный фронт с кратковременным дождём и порывистым ветром, который снизит температуру до +20…+23°.

Оставшиеся три дня недели, по словам синоптика, принесут условия «миллион на миллион» — безоблачное небо и максимальную видимость. В ночь на пятницу ожидаются небольшие «заморозки» до +7…+12°, местами туман, днём потеплеет до +19…+24°.

На выходных синоптик обещает установление настоящего лета: в субботу ночью +9…+14°, днём +22…+27°; в воскресенье утром +10…+15°, а в дневные часы, на пике солнечной активности, воздух прогреется до +25…+30°. Тишковец предупредил, что в этот период станет ощутимым и уровень ультрафиолетового излучения — даже в тени.