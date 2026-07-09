В Рязанской области объявили метеопредупреждение утром 9 июля

МЧС предупреждает жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий: с 10:00 9 июля и до конца суток в регионе местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Также прогнозируется усиление южного ветра с порывами до 13–18 м/с.

В связи с этим рязанцам рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности: не находиться под рекламными конструкциями, крышами зданий, линиями электропередачи и деревьями, а также по возможности сократить время пребывания на улице.

На случай возможных отключений электроэнергии в вечернее время специалисты советуют заранее подготовить исправный электрический фонарик и напоминают, что использовать для освещения открытый огонь небезопасно — это может стать причиной пожара.

Если вы стали очевидцем или участником чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей следует звонить по телефону 01, с мобильного — 101, либо набрать единый номер экстренных служб 112.

Также в регионе работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.