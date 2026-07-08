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Общество

Какой иконе нужно молиться о здоровье детей, рассказали россиянам

Алексей Самохин
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Верующие традиционно обращаются к Тихвинской иконе Божией Матери с молитвами о здоровье детей. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам эксперта, 9 июля православная церковь отмечает праздник явления Тихвинской иконы — одной из наиболее почитаемых святынь Русской земли. Прежде всего перед этим образом молятся о защите от вражеских сил и о сохранении родной земли.

Иванов отметил, что Тихвинской иконе особенно часто молятся об исцелении детей от недугов, о помощи в решении бытовых и житейских трудностей, а также о мире и согласии в семье. Кроме того, перед святыней принято просить об укреплении веры, просветлении ума и о помощи в благочестивом воспитании детей.

Собеседник издания также напомнил историю иконы: в 1944 году она была вывезена из Тихвинского Успенского монастыря, однако спустя шестьдесят лет, в 2004 году, святыня была торжественно возвращена в Россию.

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