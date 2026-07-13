Полиция провела рейд по подросткам на Почтовой в Рязани

В прошедшие выходные в Рязани и области полиция провела рейдовые мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Особое внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции в выходные в Рязани было направлено на профилактику противоправного поведения подростков на улице Почтовая.

В ходе рейдов полиции нарушений ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка», касающихся нахождения подростков в ночное время в общественных местах без законных представителей, не установлено, нарушений общественного порядка не допущено.

Всего за истекшие выходные в Рязанской области полицейские привлечены к административной ответственности 4 подростков и 10 родителей.

Рейдовые мероприятия продолжаются.