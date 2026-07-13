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Новости России

ФСБ сорвала беспрецедентную атаку на российские аэродромы

Никита Рязанцев
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Силовикам удалось предотвратить масштабную атаку ВСУ с использованием FPV-дронов на российские военные аэродромы, сообщила Федеральная служба безопасности.

По ее данным, противник забросил в Брянскую область беспилотники с нейросетевыми модулями управления, которые были устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Их произвели на Западе: в Британии, Швеции, США и Канаде. Российская сторона узнала о преступных планах заранее и приняла превентивные меры.

 «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», — заявили в ФСБ.

Украинцы планировали напасть на аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях. Из Брянской области дроны доставляли туда на легковом транспорте с прицепами, которые имели двойное дно и были заполнены бытовой техникой. Возле аэродромов их собирали и готовили к использованию в арендованных гаражах.

Российские спецслужбы выявили диверсантов. Все исполнители и их пособники уже находятся под арестом.

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