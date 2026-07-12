Фото: канал в МАХ "Балицкий Евгений"
Новости России

Дрон ВСУ атаковал супермаркет и автомобиль в Запорожской области, погибли три человека

Анастасия Мериакри
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Два города Запорожской области стали целями атак беспилотников. В Каменке-Днепровской вражеский БПЛА ударил по зданию сетевого супермаркета, в Энергодаре в результате целенаправленной атаки на гражданский автомобиль погибли три мирных жителя. Об этом сообщил в МАХ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В Каменке-Днепровской беспилотник атаковал сетевой супермаркет. В результате удара в здании возник пожар, которому были нанесены значительные повреждения. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы, устанавливается полный масштаб разрушений.

Более серьезные последствия повлекла атака на Энергодар. FPV-дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего погибли три мирных жителя.

Особую циничность атаке придает тот факт, что другие беспилотники продолжали барражировать в районе места происшествия, не позволяя экстренным службам оперативно оказать помощь пострадавшим и эвакуировать раненых.

На месте трагедии продолжают работать оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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