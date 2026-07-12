Москвичка точила зубы напильником, чтобы откусить мужу пенис из-за эротического сна

Стали известны новые подробности жуткого нападения 39-летней москвички на своего 41-летнего супруг. Причиной кровавой расправы стал эротический сон, который муж обсуждал с незнакомкой в переписке.

По информации канала «База«, женщина нашла в телефоне супруга переписку с незнакомкой. Девушка описывала свой сон о командировке в жарную страну, где они с мужчиной занимаются любовью на песчаном пляже. В сообщениях использовались откровенные выражения о том, как «он» скоро «окажется внутри».

39-летняя москвичка не стала разбираться, была ли это сексуальная фантазия или реальная история. Она уехала на дачу, где два дня употребляла алкоголь, обдумывала план мести и буквально точила зубы напильником, чтобы сделать их острее. Её главной целью было, чтобы «он» больше никогда ни у кого не «оказался внутри».

Вернувшись домой, женщина во время интимной близости совершила нападение — откусила мужу половой орган. Мужчина уверяет, что никакой измены не было, и он пострадал несправедливо. Орган удалось пришить обратно, однако восстановить эрекцию так и не вышло.

Теперь 41-летний москвич в одиночку воспитывает их общего семилетнего ребенка. Найти новую партнершу у него пока не получается из-за последствий нападения.

Женщину приговорили к 5 годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросе она призналась, что заранее готовилась к преступлению и точила зубы напильником.

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