Перед смертью сенатор Грэм готовил новый пакет санкций против России

Стали известны подробности последних дней жизни американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который скончался 11 июля в возрасте 71 года. Незадолго до кончины политик активно работал над новым законопроектом, предусматривающим ужесточение ограничительных мер против России. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Financial Times.

Грэм обсуждал документ с конгрессменом Майклом Макколом. Как рассказал Маккол, встреча состоялась в отеле Hilton, где остановились оба политика во время рабочей поездки. Сенаторы планировали официально представить законопроект после возвращения из Киева в Вашингтон, однако этим планам не суждено было сбыться.

Линдси Грэм на протяжении многих лет оставался одним из наиболее жестких критиков России в американском политическом истеблишменте. Сенатор последовательно выступал за усиление давления на Москву и расширение санкционных мер.

Сенатор скончался 11 июля. Экстренные службы прибыли по вызову к его дому после сообщения о сердечном приступе, однако спасти политика не удалось. Официальный представитель офиса сенатора сообщил, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга