Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запускали дроны для атаки Тульской области

В городе Щекино Тульской области в результате атаки беспилотников ВСУ поврежден жилой дом. К счастью, пострадавших нет. В комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл географию запуска дронов противника.
По словам эксперта, дроны в сторону Тулы запускаются из украинского приграничья.
«В сторону Тулы дроны ВСУ запускали из украинского приграничья. Стартовые площадки могли быть в Черниговской или Сумской областях. Из этих же районов противник запускает дроны для атаки Подмосковья, Калуги, Брянска, Орла, Смоленска», — рассказал Василий Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что стартовые площадки в районе Сум также могли использоваться для атак на более отдаленные регионы России, включая Самарскую область. Напомним, ранее в Сызрани в результате атаки БПЛА погиб взрослый и пострадал ребенок.