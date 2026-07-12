Фото: freepik.com
Погода

В Рязанской области 13 июля ожидаются грозы и усиление ветра

Анастасия Мериакри
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В понедельник, 13 июля, в Рязанской области ожидается переменная облачность с дождями и грозами. Об этом предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

Ночью в регионе пройдет небольшой, местами умеренный дождь, возможны грозы. Днем характер погоды сохранится — местами кратковременные дожди, в отдельных районах ожидается гроза.

Ситуацию осложнит ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области составит +11…+16°С. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.

Жителям региона рекомендуется взять с собой зонты и быть осторожными на улице во время грозы. Водителям стоит быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и мокрого асфальта.

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