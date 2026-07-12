Эксперт раскрыл истинную причину массовой отставки правительства Украины

Решение Владимира Зеленского о полной отставке Кабинета министров и руководящего состава правоохранительных органов продиктовано жесткими требованиями западных кураторов. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью для aif.ru. По его словам, кадровые перестановки напрямую связаны с международным скандалом вокруг покушения в Монако.

Напомним, что 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Главной подозреваемой в организации теракта назвали 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Однако 6 июля ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили под Киевом. По данным СМИ, к ликвидации свидетельницы причастны действующие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и бывшие силовики.

Килинкаров уверен, что внутриполитических предпосылок для роспуска правительства в условиях военного положения нет. Эксперт полагает, что украинский лидер оказался в сложной геополитической ловушке.

С одной стороны, Западу необходимо продемонстрировать, что виновные в резонансном преступлении наказаны. С другой стороны, открытые репрессии против конкретных сотрудников спецслужб фактически означали бы признание Киевом своей причастности к международному терроризму.

«Нужно удовлетворить запросы западных партнеров. Что нужно сделать? Нужно объявить о своём желании переформатировать полностью состав Кабинета министров, включая и всех силовиков. Вот я думаю, что это связано именно с этим. Потому что никаких других причин я не вижу», — пояснил экс-депутат.

Тем не менее, этот шаг несет серьезные политические риски для самого Зеленского. Килинкаров обращает внимание на арифметику в парламенте: правящей фракции «Слуга народа» банально не хватит голосов для утверждения нового состава правительства (у них максимум 170 голосов). Президенту придется идти на унизительные торги и искать компромисс с другими политическими силами.

Эксперт не исключает, что провал голосования по новому кабмину может стать для Зеленского удобным предлогом. Если Верховная рада окажется в парализованном состоянии и не сможет сформировать новую исполнительную власть, президент может использовать ситуацию для окончательной узурпации полномочий, взяв правительство под свой прямой контроль под прикрытием военного положения.