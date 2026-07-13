Певице Маше Распутиной отказались выплачивать пенсию

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров посетил отделение Пенсионного фонда в Одинцове и выяснил, что его супруге окончательно отказали в выплате пенсии. Он рассказал подробности этой истории в беседе с «МК».

Муж артистки ранее поведал, что Марии назначили ежемесячное пособие в размере восьми тысяч рублей. Но с момента его начисления прошло уже полгода, а пенсию она так и не получила. При этом супруга удивил размер положенной выплаты и он решил лично разобраться в ситуации.

«Выяснилось, что эти восемь тысяч полгода назад ей назначили по ошибке. В Пенсионном фонде мне сказали, что пенсия Марии не положена вообще», — заявил Захаров.

Сотрудники местного отделения СФР пояснили, что Распутиной для получения выплат не хватает необходимого стажа работы. Дело в том, что после распада СССР артисты перестали быть причислены к филармониям и начали работать самостоятельно. Муж певицы считает, что организаторы концертов не делали отчислений в Пенсионный фонд.

«Артисты же не виноваты в этом! Никто за этим не следил, а крайних сделали артистов!» — считает собеседник издания.

В СФР также рассказали Захарову, что Распутиной для гарантированного получения выплат необходимо было звание «Заслуженная артистка России» или «Народная артистка России». По его словам, в девяностые певице предлагали купить такой статус за деньги, но та отказалась.

Муж Марии также задался вопросом, почему исполнительница песни «Живи, страна», которую в 90-х многие считали неофициальным гимном, недостойна пенсии.