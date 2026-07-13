В СК раскрыли детали атаки дронов на Истру, где погибли три человека

Спасатели ищут пожилую женщину, которая может находиться под завалами после налета украинских дронов на Истру, рассказала РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников на Подмосковье — над регионом сбили и подавили 81 БПЛА. Сильнее всего пострадал поселок Пионерский городского округа Истра. Там при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.

«Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявила Петренко.

Она уточнила, что в результате атаки повреждены пять автомобилей.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что под удар также попали Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.

В Солнечногорске дрон врезался в многоквартирный дом, в результате два человека получили травмы. В деревне Бабкино также зафиксированы разрушения: пострадали два частных дома. В Можайске беспилотник попал в многоквартирное здание, повредив карниз и окна двух квартир; пострадавших нет.