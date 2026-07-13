Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

В СК раскрыли детали атаки дронов на Истру, где погибли три человека

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Спасатели ищут пожилую женщину, которая может находиться под завалами после налета украинских дронов на Истру, рассказала РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников на Подмосковье — над регионом сбили и подавили 81 БПЛА. Сильнее всего пострадал поселок Пионерский городского округа Истра. Там при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.

«Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявила Петренко.

Она уточнила, что в результате атаки повреждены пять автомобилей.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что под удар также попали Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.

В Солнечногорске дрон врезался в многоквартирный дом, в результате два человека получили травмы. В деревне Бабкино также зафиксированы разрушения: пострадали два частных дома. В Можайске беспилотник попал в многоквартирное здание, повредив карниз и окна двух квартир; пострадавших нет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
На пожаре под Рязанью пострадала женщина
Следующая статья
У москвички, откусившей половой орган мужа, сгнили зубы в колонии

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости России

Мать 27-летнего актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде

Российский актер Дмитрий Брейкин, скончавшийся в Таиланде в возрасте 27 лет, перед смертью отправился один в бар, после чего друзья потеряли его из виду.
Новости России

Названа причина смерти 27-летнего актера Дмитрия Брейкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде в возрасте 27 лет.
Политика

Названа причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* 

На месте работали полицейские патрули и пожарные расчёты.
Новости России

Москвичка из ревности откусила мужу пенис

Орган удалось пришить медикам, но естественная эрекция в течение года так и не вернулась 
Темы
Политика

Стали известны предсмертные слова Грэма* о санкциях против России

Сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти заявил, что должен...
Новости России

У москвички, откусившей мужу пенис, сгнили зубы в колонии

Жуткая история с участием 39-летней москвички, которая откусила пенис...
Новости России

Певице Маше Распутиной отказались выплачивать пенсию

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров посетил отделение Пенсионного...
Новости России

На пляже в Приморье рухнул мост с детьми, у одного из них оторвало палец

В бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза в Приморском...
Новости России

ФСБ сорвала беспрецедентную атаку на российские аэродромы

Силовикам удалось предотвратить масштабную атаку ВСУ с использованием FPV-дронов...
Новости России

На Башкирию обрушился мощный смерч, который движется на Москву

Мощный смерч обрушился на Башкирию, где унесло крыши многих...
Новости России

Адвокат рассказал, что ожидает Диану Шурыгину в следственном изоляторе

Скандально известную блогершу Диану Шурыгину (Шлянину) после суда поместят...
Новости России

Автоэксперт назвала семь простых правил экономии бензина

Автоэксперт из Забайкалья Виктория Замешаева поделилась в беседе с...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье