На пляже в Приморье рухнул мост с детьми, у одного из них оторвало палец

В бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза в Приморском крае рухнул мост с детьми, в результате несколько человек упали в воду и получили травмы, пишет SHOT.

По предварительным данным, всего пострадали четверо отдыхающих, среди них трое несовершеннолетних. В момент обрушения на мосту находилось около двадцати человек, а под ним в воде плавали дети. Они прыгали с ветхой конструкции в воду.

«У одного мальчика оторвало палец, его забрала скорая, еще одна девочка наглоталась воды», — говорится в публикации.

Кроме того, у пострадавших диагностировали переломы. По словам местных жителей, мост уже давно был в аварийном состоянии и нуждался в ремонте, но работы так и не провели.

Сейчас спасатели и неравнодушные отдыхающие ищут тех, кто может находиться под водой. Прокуратура Приморья организовала проверку.