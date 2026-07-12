Умерла мама телеведущей Елены Малышевой Галина Морозова

Мама бессменной ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, Галина Александровна Морозова, скончалась после продолжительной болезни. О смерти близкого человека телеведущая сообщила утром 12 июля в своих социальных сетях.

«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья», — написала Малышева, добавив, что прощание с матерью состоялось накануне.

Телеведущая также опубликовала текст завещания, которое, по её словам, мать написала ещё в декабре 2015 года. В обращении к детям, внукам и правнукам Галина Морозова просила родных хранить память о ней через дружбу и любовь друг к другу, ставить перед собой большие жизненные цели и поддерживать друг друга. Именно в этом, по мнению матери Малышевой, и заключался бы смысл того, что её жизнь прошла не зря.

Елена Малышева назвала маму «врачом от Бога» и «лучшей женщиной на Земле».

Галина Морозова много лет проработала врачом, возглавляя инфекционное отделение больницы в Кемерово. Известно, что в последние годы её здоровье значительно ухудшилось: ранее Малышева рассказывала, что мать перестала самостоятельно ходить и передвигалась в инвалидном кресле.