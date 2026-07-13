В Рязани в лесопарке прошёл Большой ореховый забег

В лесопарке Рязани состоялся Большой ореховый забег, объединивший легкоатлетический кросс и северную ходьбу. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «СпортАктиV», который объединяет крупнейшие массовые спортивные события Рязанской области. По словам Ясинского, погода не помешала организаторам: все этапы программы — от зарядки до самих забегов — успели провести до начала дождя.

Глава города отметил растущий интерес рязанцев к массовым соревнованиям: с каждым годом на старт выходит всё больше участников разных возрастов. Особо Ясинский выделил семейные династии, когда в забеге вместе участвуют родители и дети, назвав это лучшим примером преемственности спортивных традиций.

Глава администрации поблагодарил организаторов и участников забега за проведение мероприятия.