Атака дронов на Московскую область: три человека погибли, силы ПВО сбили 81 БПЛА

Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона сбито и подавлено 81 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, беспилотники были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озёрами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

Наиболее серьёзные последствия атака имела в посёлке Пионерский городского округа Истра — там в результате падения беспилотника погибли три человека, ещё трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьёв.

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом — пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания.

Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино городского округа Истра, где повреждены два частных дома. В Можайске в одном из многоквартирных домов повреждены карниз и остекление двух окон; пострадавших там нет.

По данным губернатора, на всех местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. Воробьёв отметил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников, и пообещал сообщать о дальнейшем развитии ситуации.