Фото: max.ru/vorobiev
Новости России

Атака дронов на Московскую область: три человека погибли, силы ПВО сбили 81 БПЛА

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона сбито и подавлено 81 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, беспилотники были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озёрами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

Наиболее серьёзные последствия атака имела в посёлке Пионерский городского округа Истра — там в результате падения беспилотника погибли три человека, ещё трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. 

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьёв.

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом — пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания.

Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино городского округа Истра, где повреждены два частных дома. В Можайске в одном из многоквартирных домов повреждены карниз и остекление двух окон; пострадавших там нет.

По данным губернатора, на всех местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. Воробьёв отметил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников, и пообещал сообщать о дальнейшем развитии ситуации.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани в лесопарке прошёл Большой ореховый забег
Следующая статья
Курьера на велосипеде сбили в центре Рязани

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости России

Мать 27-летнего актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде

Российский актер Дмитрий Брейкин, скончавшийся в Таиланде в возрасте 27 лет, перед смертью отправился один в бар, после чего друзья потеряли его из виду.
Новости России

Названа причина смерти 27-летнего актера Дмитрия Брейкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде в возрасте 27 лет.
Политика

Названа причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* 

На месте работали полицейские патрули и пожарные расчёты.
Интересное

Одним — золотые горы, а другим — роковые ошибки: гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

Кому звезды обещают мощный финансовый прорыв и исполнение амбициозных планов, а кто рискует серьезно «накосячить» и попасть в крупный скандал? Узнайте, что ждет именно вас в ближайшие семь дней.
Темы
Общество

Главархитектура отклонила проект генплана Рязанского округа с новым микрорайоном

Как говорится в постановлении, решение принято в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, региональным законом о перераспределении полномочий в сфере градостроительства между муниципалитетами и региональными властями, а также с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении по итогам общественных обсуждений от 29 июня.
Происшествия

Курьера на велосипеде сбили в центре Рязани

Авария произошла на улице Ленина, недалеко от цирка. На месте были замечены сотрудники экстренных служб. 
Спорт

В Рязани в лесопарке прошёл Большой ореховый забег

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «СпортАктиV», который объединяет крупнейшие массовые спортивные события Рязанской области.
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости кино и ТВ

Умерла мама телеведущей Елены Малышевой Галина Морозова

Известно, что в последние годы её здоровье значительно ухудшилось: ранее Малышева рассказывала, что мать перестала самостоятельно ходить и передвигалась в инвалидном кресле.
Новости России

Москвичка из ревности откусила мужу пенис

Орган удалось пришить медикам, но естественная эрекция в течение года так и не вернулась 
Политика

Названа причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* 

На месте работали полицейские патрули и пожарные расчёты.
Новости России

Женщина спаслась от насильника-мигранта в Москве, истекая кровью

Следствие предъявило мужчине обвинение в покушении на изнасилование и иных действиях сексуального характера. Судом ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье